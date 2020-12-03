Суду ЕС порекомендовали не принимать иск Венгрии

Данная резолюция была утверждена еще в сентябре 2018 года. В ней осуждалось оказываемое давление, которое оказывалось на независимые СМИ, намеренное отстранение от должностей судей, нарушение в работе организаций, которые оказывают помощь мигрантам и беженцам и ряд других нарушений.

В Венгрии считают, что процедура голосования за принятие данной резолюции прошла с нарушением, поскольку голоса воздержавшихся депутатов не учитывались. В качестве аргумента на это, адвокат заявил, что евродепутаты были заранее проинформированы о том, что воздержавшиеся от голосования не будут считаться поданными голосами и поэтому никакого нарушения процедуры быть не может.

Также было отвергнут тезис Венгрии о том, что глава Европарламента не до конца выполнил свои обязательства, которые якобы возникли касательно данного положения.

Стоит отметить, что мнение генерального адвоката не является окончательным, но обычно суд с ним соглашается.

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