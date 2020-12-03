Парламент Молдавии лишит М.Санду части полномочий

Депутат одобрили законопроект, касающийся переподчинения Службы информации и безопасности непосредственно парламенту, а не президенту. В финальном чтении за принятие закона проголосовал 51 депутат, сообщил вице-спикер В. Батрынча.

Такое решение вызвало очень большое возмущение со стороны оппозиции, представители которой заблокировали парламентскую трибуну. Напомним, что М. Санду победила в выборах президента Молдавии, прошедших 15 ноября. Ее соперником был И. Додон, за которого проголосовали 42,25% граждан.

Одной из первых инициатив нового президента стала требование от России вывести свои войска с территории Приднестровья. М. Санду полагает, что этот шаг является крайне важным для того чтобы урегулировать конфликт в регионе. В свою очередь, представители России ранее неоднократно заявляли о том, что необходимо утилизировать имеющиеся на территории Приднестровья боеприпасы, однако точных сроков никто так и не назвал.

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