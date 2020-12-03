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Обзор на брокера HQBROKER
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Обзор на брокера HQBROKER

Брокер предоставляет доступ к работе с самыми ликвидными финансовыми инструментами
HQbroker имеет огромные выбор активов для покупки и продажи. На сайте брокера можно найти самые свежие аналитические данные по финансовым инструментам Forex рынка. 

CapZone Ltd – это инвестиционная корпорация, расположенная в Гонконге, которая управляет брокером HQBroker. Она была создана десять лет назад при поддержке опытных финансистов и специалистов по инвестиционной поддержке, получила все требуемые для деятельности разрешения и лицензии. 

Данный брокер предоставляет доступ к работе с самыми ликвидными финансовыми инструментами, которые позволяют трейдить с помощью ордеров, при минимальных спредах и свопах. 

Предложения от HQBroker.

Данный брокер предоставляет весьма выгодные условия для трейдеров и массу преимуществ, среди которых: 

  • Комфортная торговая платформа с понятным и простым интерфейсом; 
  • NDD-исполнение; 
  • На сайте есть сервисы для социального трейдинга; 
  • Служба поддержки работает 24 часа в сутки по будням, выходные дни – суббота и воскресенье. 

Условия торговли на платформе у брокера HQBroker будут выгодны как начинающим трейдерам, так и профессиональным трейдерам. Рейтинг данного брокера находится на самых топовых позициях, по сравнению с другими брокерами, благодаря заботе о клиентах и обеспечения для них максимального комфорта. 

Администрация портала брокера совершенствует портал, добавляет новые услуги и финансовые инструменты, чтобы сделать торговлю и продажу финансовых активов как можно более прибыльной, удобной и простой для понимания клиентов. 

Чтобы обеспечить себе отличную репутацию, создатели портала брокера стараются максимально увеличить прибыль от торговли для своих клиентов, добавлять новые инструменты, новые компании, валюты и т.д., максимально упрощают работу с порталом для трейдеров. 

Стартовый депозит и торговые счета. 

Для торговли на платформе у брокера HQBroker необходимо внести минимальную сумму на депозит, которая составляет 250 долларов США. Hq broker отзывы клиентов говорят о том, что данная сумма оптимальна для того, чтобы обеспечить себе с помощью трейдинга хорошие заработки. 

Минимальный лот, который доступен для покупки на платформе стоит 0,01 цент. Кредитное плечо на платформе равняется 1:400. 

4 торговых счета предлагаются для трейдеров брокера HQBroker: Платиновый, Золотой, Серебряный и Простой счет. 

Также имеется демо-счет, на котором в самом начале карьеры трейдера новички могут тренироваться на крупных денежных суммах, продавая и покупая разные финансовые активы от акций до фьючерсов. Демо-счет помогает новичкам освоиться на платформе, чтобы при переходе на платные торговые счета, терять как можно меньше реальных денег или вообще на демо-счете натренироваться так, чтобы при переходе на реальные торги не терять деньги, а только зарабатывать их. 

Вывод средств. 

Информация о личных данных клиентов брокера, а также их денежные средства надежно защищены с помощью инновационных способов кодировок. Все деньги хранятся на счетах в банках международного уровня, раздельно с деньгами самого брокера. 

Вывод средств возможен на банковские карты, электронные кошельки. Также возможен перевод денег системой банковских переводов. 

Переводы денег со счета в HQbroker на карты и электронные кошельки, или на счет могут длиться до 5 рабочих дней. Администрация портала тщательно проверяет все заявки на ввод и вывод средств, для обеспечения максимального уровня безопасности клиентам и их денежным средствам, поэтому процедура перевода денег занимает чуть больше времени, чем у других брокеров. 

Источник: HQBROKER



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четверг 03.12.2020 | 14:34
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