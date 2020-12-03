Обзор на брокера HQBROKER

CapZone Ltd – это инвестиционная корпорация, расположенная в Гонконге, которая управляет брокером HQBroker. Она была создана десять лет назад при поддержке опытных финансистов и специалистов по инвестиционной поддержке, получила все требуемые для деятельности разрешения и лицензии.

Данный брокер предоставляет доступ к работе с самыми ликвидными финансовыми инструментами, которые позволяют трейдить с помощью ордеров, при минимальных спредах и свопах.

Предложения от HQBroker.

Данный брокер предоставляет весьма выгодные условия для трейдеров и массу преимуществ, среди которых:

Комфортная торговая платформа с понятным и простым интерфейсом;

NDD-исполнение;

На сайте есть сервисы для социального трейдинга;

Служба поддержки работает 24 часа в сутки по будням, выходные дни – суббота и воскресенье.

Условия торговли на платформе у брокера HQBroker будут выгодны как начинающим трейдерам, так и профессиональным трейдерам. Рейтинг данного брокера находится на самых топовых позициях, по сравнению с другими брокерами, благодаря заботе о клиентах и обеспечения для них максимального комфорта.

Администрация портала брокера совершенствует портал, добавляет новые услуги и финансовые инструменты, чтобы сделать торговлю и продажу финансовых активов как можно более прибыльной, удобной и простой для понимания клиентов.

Чтобы обеспечить себе отличную репутацию, создатели портала брокера стараются максимально увеличить прибыль от торговли для своих клиентов, добавлять новые инструменты, новые компании, валюты и т.д., максимально упрощают работу с порталом для трейдеров.

Стартовый депозит и торговые счета.

Для торговли на платформе у брокера HQBroker необходимо внести минимальную сумму на депозит, которая составляет 250 долларов США. Hq broker отзывы клиентов говорят о том, что данная сумма оптимальна для того, чтобы обеспечить себе с помощью трейдинга хорошие заработки.

Минимальный лот, который доступен для покупки на платформе стоит 0,01 цент. Кредитное плечо на платформе равняется 1:400.

4 торговых счета предлагаются для трейдеров брокера HQBroker: Платиновый, Золотой, Серебряный и Простой счет.

Также имеется демо-счет, на котором в самом начале карьеры трейдера новички могут тренироваться на крупных денежных суммах, продавая и покупая разные финансовые активы от акций до фьючерсов. Демо-счет помогает новичкам освоиться на платформе, чтобы при переходе на платные торговые счета, терять как можно меньше реальных денег или вообще на демо-счете натренироваться так, чтобы при переходе на реальные торги не терять деньги, а только зарабатывать их.

Вывод средств.

Информация о личных данных клиентов брокера, а также их денежные средства надежно защищены с помощью инновационных способов кодировок. Все деньги хранятся на счетах в банках международного уровня, раздельно с деньгами самого брокера.

Вывод средств возможен на банковские карты, электронные кошельки. Также возможен перевод денег системой банковских переводов.

Переводы денег со счета в HQbroker на карты и электронные кошельки, или на счет могут длиться до 5 рабочих дней. Администрация портала тщательно проверяет все заявки на ввод и вывод средств, для обеспечения максимального уровня безопасности клиентам и их денежным средствам, поэтому процедура перевода денег занимает чуть больше времени, чем у других брокеров.

Источник: HQBROKER

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