МИД Австралии может наложить вето на любое международное соглашение

Данный указ даст возможность МИД сделать недействительной какую бы ни было договорённость, заключенную регионами Австралии, местными органами самоуправления или конкретными организациями с зарубежными представителями, если данное решение идёт вразрез с международной политикой государства или может навредить ее отношениям на международном ринге.

Закон был подписан в целях защиты интересов Австралии, пояснил премьер-министр государства С. Моррисон на пресс-конференции. Он отметил, что во время принятия закона не было расчета на защиту интереса от какой-либо определённой страны.

Несмотря на все выше сказанное, данный указ был рассмотрен как следствие того, что штат Виктория подписал законодательно не обязывающий меморандум о взаимопонимании, который был предложен китайской стороной и имел название "Один пояс — один путь".

Экономическое недопонимание между КНР и Австралией началось в январе текущего года. Страны увеличивают налоги на продукцию, вводят различные торговые запреты и ограничения. Этой весной Австралия выступила с обвинением в сторону Китая по поводу сокрытия реальной статистики о заражении коронавирусом в стране.

Под удар могут попасть студенты из Китайской Народной Республики, учащиеся в местных учебных заведениях и приносящие в казну Австралии огромные денежные поступления как плату за образование. Кроме того, многие учебные контракты подписаны с организациями, имеющими связь с китайскими властями.

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