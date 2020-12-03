НАТО усиливает свое присутствие в Черноморском регионе

В онлайн-совещании НАТО принимали участие представители Украины и Грузии, которых Столтенберг назвал важными и ценными партнерами альянса. НАТО обещает усилить поддержку этих стран в вопросах защиты их территориальной целостности.Говоря о Белоруссии, глава НАТО отметил, что нужно уважать право народа на самоопределение и выбор посредством политического диалога.

Также обсуждались отношения НАТО и КНР. Последняя была названа второй в мире страной по размеру военного бюджета. Было сказано о необходимости совместного развития сферы торговли и решения глобальных проблем, включая контроль за вооружениями и борьба с климатическими изменениями.

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