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НАТО усиливает свое присутствие в Черноморском регионе
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НАТО усиливает свое присутствие в Черноморском регионе

В онлайн-совещании НАТО принимали участие представители Украины и Грузии
​НАТО постепенно увеличивает свое присутствие в регионе Черного моря. Об этом заявил Й, Столтенберг, генеральный секретарь альянса.  По его словам, этот регион имеет важное стратегическое значение.

В онлайн-совещании НАТО принимали участие представители Украины и Грузии, которых Столтенберг назвал важными и ценными партнерами альянса. НАТО обещает усилить поддержку этих стран в вопросах защиты их территориальной целостности.Говоря о Белоруссии, глава НАТО отметил, что нужно уважать право народа на самоопределение и выбор посредством политического диалога.

Также обсуждались отношения НАТО и КНР. Последняя была названа второй в мире страной по размеру военного бюджета. Было сказано о необходимости совместного развития сферы торговли и решения глобальных проблем, включая контроль за вооружениями и борьба с климатическими изменениями.

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четверг 03.12.2020 | 15:06
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