Китайские товары могут стать дефицитом

На сегодняшний день имеется довольно существенный торговый дисбаланс между Европой, США и Китаем.

Значительно выросли фрахтовые ставки. Так, к примеру, по направлению из Китаю в Россию они выросли с трех до шести тысяч долларов, а на некоторые маршруты они и вовсе выросли в пять раз. Некоторые небольшие частные производства вынуждены были остановить выпуск своей продукции, поскольку такие ставки фрахта для них стали не выгодными.

Причина, по которой наблюдается дефицит контейнеров, заключается, в частности, в отложенном спросе, который вызван пандемией коронавируса. Также имеется определенный дисбаланс между производителями из Азии и американскими потребителями. Так, Китай больше покупает у США некоторые товары, а США продолжают покупать, из-за чего контейнеры не возвращаются обратно.

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