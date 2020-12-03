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Китайские товары могут стать дефицитом
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Китайские товары могут стать дефицитом

На сегодняшний день имеется довольно существенный торговый дисбаланс между Европой, США и Китаем
​Китайские товары рискуют стать дефицитом, поскольку в мире дорожает стоимость контейнерных морских перевозок. Вместе с ростом цен увеличиваются и сроки доставки. Аналитики прогнозируют сохранение такого рода тенденций как минимум до января 2021 года.

На сегодняшний день имеется довольно существенный торговый дисбаланс между Европой, США и Китаем.

Значительно выросли фрахтовые ставки. Так, к примеру, по направлению из Китаю в Россию они выросли с трех до шести тысяч долларов, а на некоторые маршруты они и вовсе выросли в пять раз. Некоторые небольшие частные производства вынуждены были остановить выпуск своей продукции, поскольку такие ставки фрахта для них стали не выгодными.

Причина, по которой наблюдается дефицит контейнеров, заключается, в частности, в отложенном спросе, который вызван пандемией коронавируса. Также имеется определенный дисбаланс между производителями из Азии и американскими потребителями. Так, Китай больше покупает у США некоторые товары, а США продолжают покупать, из-за чего контейнеры не возвращаются обратно.

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четверг 03.12.2020 | 14:11
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