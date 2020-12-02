Европа в ноябре нарастила импорт СПГ

При этом импорт газа за ноябрь в объеме 6,704 млрд куб. м вырос на 12% к прошлому месяцу. Импорт снижался на протяжении трех месяцев.

Снижение потребления, а соответственно и поставок, наблюдалось во всех государствах Европы, имеющих терминалы для хранения СПГ.

В ноябре пять танкеров, принадлежащих США доставили СПГ в Европу, однако в октябре их было всего четыре, сообщает Bloomberg.

Импортом СПГ в Британию занимался Катар, но в последнее время его нишу заняли Штаты. В ноябре в "туманный Альбион" Штаты доставили десять танкеров.

С восстановлением глобальной экономики основным потребителем СПГ на мировой арене стал рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому на нем происходит вся реализация свободных от поставок объемов газа. Потребность в "голубом топливе" в Азии настолько велика, что котировки фьючерсов с поставкой в январе, согласно индикатору JKM, составляют $248 за тыс. м. куб., в отличие от голландской площадки TTF — $190.

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