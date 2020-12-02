В МОФТ собрали все отзывы о Hamilton Club (Хамилтон Клуб) и составили досье на этого брокера

В МОФТ проверили официальный сайт компании Hamilton Club — торговые условия, наличие регуляции и лицензий, размер спреда и комиссии, скорость открытия и пополнения счета, вывода средств, а также работы службы поддержки. Все полученные в процессе проверки данные были опубликованы в одном месте — в профиле компании Hamilton Club на сайте МОФТ.

На странице брокера можно найти самую актуальную и свежую информацию о работе Хамилтон Клуб в одном месте, что значительно экономит время и позволяет максимально эффективно изучать торговые условия этого брокера.

Дополнительно в профиле Hamilton Club добавлен целый блок с проверенными отзывами реальных клиентов этой компании. Каждый отзыв — это мнение клиентов Hamilton Club о сотрудничестве с брокером. С уже проверенными специалистами МОФТ отзывами можно ознакомиться на странице Hamilton Club.

Здесь же Вы можете оставить свой отзыв о работе с компанией, изучить истории других трейдеров, прокомментировать их и поставить оценку работе брокера. После того, как Ваши отзывы и комментарии будут проверены специалистами МОФТ на достоверность — они будут опубликованы.

Так МОФТ стремится поддержать и обезопасить своих клиентов, предоставляя им только правдивую информацию о брокерах от их реальных клиентов. Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о Форекс брокерах, присоединяйтесь к МОФТ!

Материал подготовлен: Михаил Пригожин

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