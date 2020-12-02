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В МОФТ собрали все отзывы о TradersHome (TradersHome com) и составили досье на этого брокера
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В МОФТ собрали все отзывы о TradersHome (TradersHome com) и составили досье на этого брокера

Эксперты МОФТ изучили деятельность компании TradersHome и опубликовали результаты своего расследования в профиле этой компании. На странице брокера, кроме детального описания его торговых условий, можно найти реальные отзывы клиентов компании, а также оставить свой отзыв о сотрудничестве с TradersHome.

Здесь реализован удобный функционал, с помощью которого можно добавлять отзывы о брокере в любом текстовом объеме, ставить оценку деятельности брокера. Все оставленные на TradersHome отзывы проходят тщательную модерацию и проверку, а при необходимости и расследование. Только после того, как специалисты МОФТ убедятся, что в отзыве описана реальная ситуация, возникшая у тейдера с брокером, отзыв будет опубликован на сайте МОФТ.

Такой ответственный подход к публикации отзывов о TradersHome дает возможность клиентам МОФТ видеть внутреннее положение дел в этой компании, а специалистамм МОФТ — поддерживать своих клиентов и делать их работу на рынке Форекс максимально безопасной и прибыльной.

Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о популярных Форекс брокерах, присоединяйтесь к МОФТ!

Материал подготовлен: Екатерина Фесеева



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среда 02.12.2020 | 08:45
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