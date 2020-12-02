10% экономически активных граждан России имеют брокерские счета

За время ограничений в период коронавирусного кризиса сумма инвестиций россиян в акции и ценные бумаги возросла, практически, на 1 трлн рублей, скорректировав сумму в третьем квартале до 4,7 трлн рублей. Эти данные не включает вклады в управляющие счета и пенсионные фонды.

В обзоре ключевых показателей рынка главный регулятор сообщает, что определенные клиенты выбирают инвестиции в акции компаний России или иностранных компаний, в то время, как другие инвестируют в гособлигации. Такие вливания средств россиян частично простимулировали фондовый рынок РФ после оттока иностранных капиталов из-за нового витка короновирусной инфекции.

Финансовый рост активов, по данным Банка России, вызван не только снижением депозитных ставок банками, но и простотой и удобством работы на брокерских счетах в мобильных приложениях, за счет чего клиенты успевают быстро реагировать на просадки на рынке акций.

По оценкам экспертов, только за 2020 год количество российских инвест-трейдеров увеличилось в 2 раза, составив на данный момент около 8 млн россиян.

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