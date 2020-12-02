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Американские беспилотники проверят прочность украинской ПВО
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Американские беспилотники проверят прочность украинской ПВО

Ранее на территории Украины состоялись еще одни учения, по легенде которых войска отрабатывали боевые действия на Донбассе
Американские ударные беспилотные аппараты планируют использовать в военных учениях на украинской территории. Об этом сообщили представители ВВС Украины.

В ходе учений «Чистое небо» американские БПЛА попробуют прорвать украинскую ПВО у западной границы государства. Соответствующее соглашение об учениях было достигнуто между представителем ВВС США К. О Брайеном и украинским генерал-майором Д. Карпенко. Обе стороны уверены, что это будет хорошей возможностью обменяться опытом и получить определенную материально-техническую поддержку.

Ранее на территории Украины состоялись еще одни учения, по легенде которых войска отрабатывали боевые действия на Донбассе. В ходе учений активно использовались беспилотники, которые летали в гористой местности Карпат.

Также появилась информация о том, что Украина перебросила на Донбасс БПЛА производства Турции. Эти аппараты использовались армией Азербайджана для атак на армянские войска в Нагорном Карабахе. Шесть таких аппаратов были направлены в Краматорск.

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среда 02.12.2020 | 16:55
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