Итальянцы снова подумывают о выходе из Евросоюза

Итальянцы будут внимательно следить за развитием экономики Великобритании после выхода ее из состава Евросоюза и если поймут, что это принесло той выгоду, немедленно последуют ее дорогой. Член партии Italexit Серджио Монтанаро заявил, что 45% населения страны уже готовы к реализации этой идеи или поддерживают ее.

"Если бы наша партия была правящей, мы бы уже начали этот процесс и воспользовались 50 статьей Лиссабонского договора, - сообщил Монтанаро. - А после этого восстановили собственную национальную валюту."

Но пока до реализации этой идеи еще далеко, так как в ходе сбора подписей их всегда не хватало. Поэтому основная задача партии заключается в том, чтобы в парламенте находилось как можно больше людей с желанием покинуть ЕС, отметил он.

Оппозиционер добавил, что в Евросоюзе создали масштабный проект по стимулированию экономики, но он вряд ли изменит взгляды скептически настроенных итальянцев.

Агентство Bloomberg уже сообщало, что в Италии на протяжении двух лет растут скептические настроения в отношении Евросоюза. А согласно данным опроса Demos & Pi, количество итальянцев, разочаровавшихся в ЕС, выросло до 70%.

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