Лукашенко считает текущий миропорядок управляемым хаосом

Президент заявил, что во всем мире происходят массовые беспорядки, что вряд ли можно считать спонтанным явлением, а скорее хорошо продуманной деятельностью неизвестных мировых игроков, для которых личные интересы важнее общественных.Причиной таких глобальных перемен он считает отсутствие баланса между гражданскими свободами и интересами нацбезопасности в западном обществе. Помимо этого, ситуация значительно ухудшилась из-за пандемии.

Лукашенко полагает, что людям очень часто навязывают двойные стандарты, трактуя одну и ту же ситуацию в выгодном для себя свете. Помимо этого, А. Лукашенко выразил опасение о росте количества военных НАТО на западных границах страны. Все это может привести к новой гонке вооружений, которая не нужна никому.

В то же время в самой Белоруссии происходят массовые протесты уже четвертый месяц подряд. Сам Лукашенко полагает, что они финансируются западными странами.

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