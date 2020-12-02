МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
Байден не намерен завершать торговую войну с Китаем
logo

Байден не намерен завершать торговую войну с Китаем

Основой новой стратегии противостояния будет улучшение защиты от кражи интеллектуальной собственности, демпинга и излишними поблажками для китайских компаний
​Джо Байден заявил в одном из своих интервью, что не планирует сразу же завершать торговое противостояние с Китаем и отменять действующие торговые пошлины. Данные налоги ввел еще Д. Трамп.

По словам Байдена, перед отменой необходимо взвешенно провести анализ данных пошлин и после этого принять окончательное решение. Также он отметил, что стоит провести консультации с союзниками США в Европе и Азии и выработать с ними единую стратегию. В настоящее время США сохраняет 25%-е пошлины на ряд китайских товаров.

Основой новой стратегии противостояния будет улучшение защиты от кражи интеллектуальной собственности, демпинга и излишними поблажками для китайских компаний. В целом, данная стратегия мало чем отличается от ранее утвержденной администрацией Д. Трампа.

Многие экономисты считают Байдена более опасным для Китая, чем Трампа. Это связано с тем, что к усилению санкций могут быть подключены многие международные институты, что, несомненно, негативно отразится на текущем положении Китая на мировом рынке.

Читайте также: В EASA опубликовали бюллетень по шести маршрутам над Черным морем

среда 02.12.2020 | 16:10
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • Кроме развития ИИ многими IT-экспертами ожидается также стремительный скачок в развитии DLP-систем
    К 2030 году доход от ИИ превысит отметку в $100 млрд

    ​Эксперты прогнозируют, что уже через десять лет доход от ИИ на всемирном рынке информационной безопасности превысит $100 млрд. Cреднегодовой темп роста за этот

    понедельник, 30.11.2020 | 14:44
    Индустрия
  • С начала года ценные бумаги IHS Markit подорожали на 23%, бумаги S&P Global — на 25%
    S&P Global и IHS Markit могут совершить крупнейшую сделку года

    Крупнейший медиахолдинг США, Standard & Poor’s Global вплотную приблизился к приобретению компании IHS Markit Ltd. за 44 миллиарда долларов, заявляет издание The Wall Street

    понедельник, 30.11.2020 | 14:15
    Индустрия
  • Ранее Financial Times озвучивал планы Брюсселя обязать крупнейшие корпорации, в частности Google и Amazon, распределить накопленную обширную информацию о пользователях между небольшими фирмами
    ЕС займется контролем цифровых гигантов

    ЕС надеется на продуктивное сотрудничество с Соединенными Штатами по контролю над основными технологическими корпорациями. Эта тема вновь поднимается после

    понедельник, 30.11.2020 | 10:35
    СМИ и реклама
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok