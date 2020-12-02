Байден не намерен завершать торговую войну с Китаем

По словам Байдена, перед отменой необходимо взвешенно провести анализ данных пошлин и после этого принять окончательное решение. Также он отметил, что стоит провести консультации с союзниками США в Европе и Азии и выработать с ними единую стратегию. В настоящее время США сохраняет 25%-е пошлины на ряд китайских товаров.

Основой новой стратегии противостояния будет улучшение защиты от кражи интеллектуальной собственности, демпинга и излишними поблажками для китайских компаний. В целом, данная стратегия мало чем отличается от ранее утвержденной администрацией Д. Трампа.

Многие экономисты считают Байдена более опасным для Китая, чем Трампа. Это связано с тем, что к усилению санкций могут быть подключены многие международные институты, что, несомненно, негативно отразится на текущем положении Китая на мировом рынке.

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