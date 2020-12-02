NPBFX проводит вебинар по эффективному дейтрейдингу

Возможность ежедневно увеличивать прирост торгового счета определила и высокую популярность внутридневной торговли как среди начинающих трейдеров, так и среди профессионалов рынка. Суть стратегии довольна проста – нужно покупать и/или продавать активы во время одной торговой сессии и стремиться не переносить открытые позиции на следующий день. Однако эффективность краткосрочных сделок зависит от множества различных факторов, умения анализировать рынок в условиях ограниченного времени. Изучить все важные составляющие успешной внутридневной торговли и получить эксклюзивный торговый шаблон для работы вы можете уже в этот четверг на бесплатном вебинаре «Торговый шаблон: Открытие Европы». Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor.

Программа вебинара включает следующие вопросы:

выбор правильного таймфрейма для анализа графика цены;

применение технического анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок на рынке FOREX;

специфика проведения фундаментального анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок;

правила эксклюзивного торгового шаблона (торговой системы) «Открытие Европы»;

примеры сделок по торговому шаблону.

Спикер проекта:

Емченко В.А. - руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговой методики «Открытие Европы».

Когда состоится вебинар?

Дата проведения: 3 декабря 2020 г. (четверг).

Начало вебинара: 20:00 (время московское).

Стоимость участия: бесплатно.

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