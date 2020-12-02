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NPBFX проводит вебинар по эффективному дейтрейдингу
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NPBFX проводит вебинар по эффективному дейтрейдингу

Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor
​Получать прибыль на финансовых рынках каждый день. Такую цель ставят перед собой дейтрейдеры. 

Возможность ежедневно увеличивать прирост торгового счета определила и высокую популярность внутридневной торговли как среди начинающих трейдеров, так и среди профессионалов рынка. Суть стратегии довольна проста – нужно покупать и/или продавать активы во время одной торговой сессии и стремиться не переносить открытые позиции на следующий день. Однако эффективность краткосрочных сделок зависит от множества различных факторов, умения анализировать рынок в условиях ограниченного времени. Изучить все важные составляющие успешной внутридневной торговли и получить эксклюзивный торговый шаблон для работы вы можете уже в этот четверг на бесплатном вебинаре «Торговый шаблон: Открытие Европы». Вебинар организован компанией NPBFX совместно с центром финансового образования FX-Instructor.

Программа вебинара включает следующие вопросы:

  • выбор правильного таймфрейма для анализа графика цены;
  • применение технического анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок на рынке FOREX;
  • специфика проведения фундаментального анализа перед открытием краткосрочных внутридневных сделок;
  • правила эксклюзивного торгового шаблона (торговой системы) «Открытие Европы»;
  • примеры сделок по торговому шаблону.
Спикер проекта:

Емченко В.А. - руководитель центра дистанционного обучения FXinstructor, действующий член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), автор торговой методики «Открытие Европы».

Когда состоится вебинар?

  • Дата проведения: 3 декабря 2020 г. (четверг).
  • Начало вебинара: 20:00 (время московское).
  • Стоимость участия: бесплатно.

Источник: NPBFX

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среда 02.12.2020 | 12:39
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