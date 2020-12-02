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Британские власти намерены финансово помочь пабам, которые закрылись
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Британские власти намерены финансово помочь пабам, которые закрылись

Британский премьер Б. Джонсон намерен выделить денежную помощь бизнесменам, но существует вероятность, что консерваторы не допустят принятия данного законопроекта
​Великобритания намерена выделить примерно 40 млн фунтов стерлингов тем пабам, которые вынуждены были прекратить свой бизнес в период карантина.

Согласно новым правилам пабы могут продолжать свою работу только если в них подают еду. В определенных районах страны, где риск распространения и заражения коронавирусом расценивается как высокий, заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос и осуществлять доставку на дом.

Британский премьер Б. Джонсон намерен выделить денежную помощь бизнесменам, но существует вероятность, что консерваторы не допустят принятия данного законопроекта. Ранее появилась информация о том, что пабы начали превращать в офисные помещения, где клиентам предоставляется еда, рабочее место, доступ в интернет и горячие напитки.

Напомним, что в Англии с 4 ноября действует карантин. В стране более миллиона зафиксированных случаев коронавируса и власти всеми силами стараются минимизировать контакты между гражданами. Под ударом, как и во многих других странах, оказался малый бизнес, который нуждается в поддержке.

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среда 02.12.2020 | 13:37
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