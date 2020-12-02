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Байден хочет восстановить ядерную сделку с Ираном
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Байден хочет восстановить ядерную сделку с Ираном

Он утверждает, что будущая администрация Белого дома не исключает возобновления отношений с Ираном
​Джо Байден хочет восстановить условия  ранее действовавшей ядерной сделки с Ираном. Об этом он рассказал в своем интервью газете New York Times.

Он утверждает, что будущая администрация Белого дома не исключает возобновления отношений с Ираном и разработке дополнительных соглашений для взаимовыгодного сотрудничества.

Такими действиями Байден намерен продлить существующие ограничения касательно иранской ядерной и ракетной программы. Также не исключается отмена санкций, которые ранее были введены Д. Трампом.

Такие кардинальные изменения во внешней политике Байден объясняет тем, что безопасность в регионе можно поддерживать лишь соглашением, которое будет способно контролировать ядерные разработки Ирана. По его словам, США не хотят наращивания ядерного потенциала государств Ближнего Востока.

Было озвучено предположение, что нынешняя администрация Белого дома не хотела серьезно менять текущее положение вещей и была против перемен в отношении Ирана при Байдене и того, чтобы США вернулись к пересмотру своей политики в данном регионе.

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среда 02.12.2020 | 13:16
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