Россия снизила объемы нефтедобычи в ноябре

В период с января под ноябрь 2020 года в годом выражении добыча существенно снизилась (примерно на 8,4%). В цифровом эквиваленте это соответствует примерно 470 млн тонн. Объем экспорта российской нефти в другие страны за минувшие 11 месяцев составил примерно 202 млн тонн. Данный показатель на 11,5% ниже того значения, которое аналитики фиксировала в минувшем году.

Низкими оказались и поставки в страны ближнего зарубежья, в частности, в Белоруссию. Так, экспорт в соседнее государство упал более чем на 25%.

Стоит отметить, что российский президент В. Путин ранее заявил о том, что нефтяная эпоха в мире вскоре завершится и в ближайшие пять лет спрос на нефть будет расти примерно на 1% в год, а затем постепенно будет снижаться. Также глава России отметил, что стране удалось слезть с так называемой нефтяной иглы и трансформировать свою экономику, сделав ее менее зависимой от нефтяного и газового экспорта.

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