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Финам и Banki.ru запустили онлайн-проект Дневник инвестора
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Финам и Banki.ru запустили онлайн-проект Дневник инвестора

Популярный блогер и журналист Илья Варламов в течение шести недель будет учиться инвестировать на фондовых рынках
​ГК "Финам" в содружестве с финансовым порталом Banki.ru запустили мультимедийный онлайн-проект "Дневник инвестора".

Популярный блогер и журналист Илья Варламов в течение шести недель будет учиться инвестировать на фондовых рынках и делиться своими впечатлениями и успехами с читателями "Дневника", которые благодаря интерактивному формату проекта смогут повысить финансовую грамотность и освоить основные принципы работы на бирже.

Количество брокерских счетов в России в 2020 году почти удвоилось. На фондовый рынок пришло много россиян, делающих первые шаги в сфере инвестиций. "ФИНАМ" и Banki.ru решили помочь начинающим инвесторам получить навыки работы на бирже, рассказав обо всех нюансах эффективного вложения средств.

Главный герой проекта - Илья Варламов, известный российский журналист, блогер, архитектор и фотограф. В проекте "Дневник инвестора" он попробует свои силы и на фондовом рынке: начнет со стартового капитала в 100 тысяч рублей и за шесть недель постарается выгодно инвестировать эту сумму в ценные бумаги. Его основная цель – на практике изучить принципы работы на бирже и поделиться своим опытом с читателями "Дневника". В свою очередь, эксперты "ФИНАМа" помогут ему с головой окунуться в мир инвестиций, открыть свой первый брокерский счет и узнать все тонкости принятия правильных торговых решений.

Проект реализован в интерактивном формате – можно не только наблюдать за финансовым развитием героя, но и самостоятельно участвовать в обучении, проходить тесты, оставлять комментарии и вопросы и получать советы специалистов. Это поможет повысить уровень финансовой грамотности, узнать базовые правила торговли на фондовом рынке и использовать эти знания для выгодных инвестиций.

Источник: Finam

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среда 02.12.2020 | 08:01
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