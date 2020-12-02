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Финам отменил минимальный порог для инвестиций
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Финам отменил минимальный порог для инвестиций

Внести деньги на брокерский счет можно любым удобным для клиента способом
Finam отменил минимальную сумму пополнения счета при открытии брокерского счета. Теперь стать инвестором можно, располагая любой свободной суммой денежных средств. Ранее для максимальной эффективности инвестиций брокер рекомендовал пополнить счет минимум на 30 тысяч рублей.

Внести деньги на брокерский счет можно любым удобным для клиента способом – переводом по реквизитам, переводом с банковской карты (самый быстрый способ), а также наличными через кассу в любом ближайшем офисе ГК "ФИНАМ".

Открыть брокерский счет можно удаленно, перейдя по ссылке и следуя инструкциям. С перечнем документов, необходимых для открытия счета, можно ознакомиться здесь. Начинающим инвесторам "ФИНАМ" рекомендует воспользоваться революционным тарифом FreeTrade, позволяющем экономить на брокерской комиссии при торговле акциями и облигациями на Московской бирже. 

Источник: Finam

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среда 02.12.2020 | 10:01
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