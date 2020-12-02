Финам отменил минимальный порог для инвестиций

Внести деньги на брокерский счет можно любым удобным для клиента способом – переводом по реквизитам, переводом с банковской карты (самый быстрый способ), а также наличными через кассу в любом ближайшем офисе ГК "ФИНАМ".

Открыть брокерский счет можно удаленно, перейдя по ссылке и следуя инструкциям. С перечнем документов, необходимых для открытия счета, можно ознакомиться здесь. Начинающим инвесторам "ФИНАМ" рекомендует воспользоваться революционным тарифом FreeTrade, позволяющем экономить на брокерской комиссии при торговле акциями и облигациями на Московской бирже.

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