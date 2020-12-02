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Нефть продолжает снижаться на данных API
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Нефть продолжает снижаться на данных API

Инвесторы продолжают внимательно следить за предварительными договорённостями стран ОПЕК накануне предстоящей сделки
Во вторник стоимость "черного золота" продолжает падать на фоне статистических данных о запасах углеводородов в Соединённых Штатах

Цена на нефть марки Brent с осуществлением контрактов в феврале на фондовой площадке ICE Futures к 8:28 мск подешевела до 47,01 долларов США за барр. Снижение нефти марки Brent, относительно вчерашней сессии, составило 0,86%. 

Стоимость нефть марки WTI с осуществлением контрактов в январе на главной фондовой площадке Америки, NYMEX, к 8:28 по мск снизилась до отметки в 44,10 долларов США за барр. Снижение нефти WTI, относительно вчерашних торгов, составило 1,01%.

По информации института нефти Соединённых Штатов, в хранилища углеводородов в США на прошедшей неделе поступило 4,15 млн барр. Согласно отчету института, в стране увеличились запасы бензина и дизельного топлива.

Инвесторы очень внимательно следят за предварительными договорённостями представителей ОПЕК накануне предстоящей сделки.

До этого представители государств картеля пришли к соглашению о продлении квот на нефтедобычу еще на три месяца следующего года, но сроки открытия заседания были смещены на фоне допконсультаций. 

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среда 02.12.2020 | 09:21
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