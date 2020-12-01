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Газпром намерен наводнить рынки Европы новым топливом
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Газпром намерен наводнить рынки Европы новым топливом

Новое предприятие будет расположено в точке выхода газопровода компании
​​Газпром хочет заполнить рынки Европы новым топливом. Для этого она намерена построить в Германии специальный завод по производству низкоуглеродного водорода из российкого газа. Об этом заявил начальник управления экологии «Газпрома» В. Ишкова.

Новое предприятие будет расположено в точке выхода газопровода компании. Планируется в процессе производтства водорода использовать электричество из возобновляемых источников энергии. Также планируется осуществлять поставку водорода по имеющимся трубопроводам из России в ЕС. В то же время, реверсным путем Россия может забирать углекислый газ для его последующего захоронения.

Чтобы полностью реализовать данный проект, планируется создать дочернее предприятие «Газпром водород». Сейчас уже производится 380 тысяч тонн водорода в год и с 2021 начала продавать его. В развитии водородной энергетики «Газпром» видит дальнейшую перспективу для развития, поскольку многие аналитики утверждают, что эпоха нефти подходит к концу. И нужно искать альтернативные источники энергии.

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вторник 01.12.2020 | 22:02
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