Газпром намерен наводнить рынки Европы новым топливом

Новое предприятие будет расположено в точке выхода газопровода компании. Планируется в процессе производтства водорода использовать электричество из возобновляемых источников энергии. Также планируется осуществлять поставку водорода по имеющимся трубопроводам из России в ЕС. В то же время, реверсным путем Россия может забирать углекислый газ для его последующего захоронения.

Чтобы полностью реализовать данный проект, планируется создать дочернее предприятие «Газпром водород». Сейчас уже производится 380 тысяч тонн водорода в год и с 2021 начала продавать его. В развитии водородной энергетики «Газпром» видит дальнейшую перспективу для развития, поскольку многие аналитики утверждают, что эпоха нефти подходит к концу. И нужно искать альтернативные источники энергии.

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