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Американские фондовые рынки открыли торги зимы ростом индексов
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Американские фондовые рынки открыли торги зимы ростом индексов

Nasdaq поднялся на 0,91% — до 12.309,23 пункта
Американские фондовые индикаторы S&P 500 и Nasdaq взлетели до новых максимальных показателей в ходе торгов в первый день зимы из-за позитивных ожиданий инвесторов, что мировые фармацевтические производители иммунизационных препаратов от коронавируса начнут осуществлять поставки до завершения текущего года. 

На положительной динамике роста котировок на американском фондовом рынке отразились и хорошие статистические данные из Китайской Республики.

Фондовые игроки очень тщательно следят за информацией о разработке новых иммунизационных препаратов, а также о возможных датах их массовых поставок. От их внимания не уходит и то, когда и куда производители вакцин направляют заявления для получения разрешений на поставки. 

В ходе сегодняшних фондовых торгов к 19:00 по московскому времени индикатор Dow Jones прибавил 1,19% и вырос до отметки в 29.991,55 пункта, индикатор S&P 500 увеличился на 1,21% и достиг уровня в 3.665,5​ пункта, а Nasdaq поднялся на 0,91% — до 12.309,23 пункта.

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вторник 01.12.2020 | 20:33
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