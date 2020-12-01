Американские фондовые рынки открыли торги зимы ростом индексов

На положительной динамике роста котировок на американском фондовом рынке отразились и хорошие статистические данные из Китайской Республики.

Фондовые игроки очень тщательно следят за информацией о разработке новых иммунизационных препаратов, а также о возможных датах их массовых поставок. От их внимания не уходит и то, когда и куда производители вакцин направляют заявления для получения разрешений на поставки.

В ходе сегодняшних фондовых торгов к 19:00 по московскому времени индикатор Dow Jones прибавил 1,19% и вырос до отметки в 29.991,55 пункта, индикатор S&P 500 увеличился на 1,21% и достиг уровня в 3.665,5​ пункта, а Nasdaq поднялся на 0,91% — до 12.309,23 пункта.

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