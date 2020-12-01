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Венесуэла не боится американских санкций
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Венесуэла не боится американских санкций

Несмотря на санкции, Венесуэла тайно направляет сырье на кораблях с выключенными передатчиками
​Венесуэла больше не боится санкций со стороны США и смогла утроить свой экспорт сырой нефти. 

В ноябре показатели экспорта увеличились более чем до полумиллиона баррелей в день. Практически вся эта нефть отправляется в Китай. В то же время, США наложили санкции на компанию China National Electronics Import&Export Corporation и обвинили ее в поддержке президента Н. Мадуро.

В то же время, по-прежнему довольно сложно предотвратить сотрудничество между этими странами. Несмотря на санкции, Венесуэла тайно направляет сырье на кораблях с выключенными передатчиками. Так, стране уже удалось наладить связи  Ираном, благодаря чему Венесуэле удается справиться с последствиями американских санкций. 

Ранее появилась информация о том, что Россия оказывает помощь Венесуэле в процессе обхода санкций посредством предоставления своих танкеров под перевозку топлива. С 2019 года китайские нефтекомпании прекратили загружаться в портах Венесуэлы из-за расширения действия американских санкций. Так, власти США грозят проблемами всем, кто будет так или иначе торговать венесуэльской нефтью PDVSA, но, несмотря на это, поставки выросли и возобновились уже в августе этого года.

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вторник 01.12.2020 | 20:15
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