Турция пытается наладить отношения с США

"Анкара стремится перезапустить свои политические и экономические связи с Евросоюзом и Соединёнными Штатами на фоне ухудшений отношений с Москвой и выигравшим президентские выборы Джо Байденом, а также возможным введением ограничительных мер Евросоюзом", — комментирует агентство Bloomberg.

Правительственные чины Турции уже давали понять, что не будут связывать в общую сеть зенитно-ракетные комплексы С-400 производства РФ и военное вооружение НАТО, надеясь таким образом уйти от возможных санкционных мер Соединенных Штатов.

Победу Джо Байдена в США Анкара расценила как сигнал к действию. Правительство Турции решило разменять свои ухудшающиеся отношения с Россией на возможность получить от США приятные бонусы. К такой политике прибегали многие страны и на мировой арене она уже приелась, поэтому надеяться на нее нет смысла.

Что касается победы Джо Байдена, то о его негативном отношении к президенту Турции давно известно. Недавно будущий глава Белого дома заявил, что будет всячески помогать оппозиции Эрдогана для его смещения. Поэтому очень наивно с турецкой стороны предполагать, что Байден поменяет свое отношение к ним.

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