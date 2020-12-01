​Что такое биткоин? Обзор от экспертов МОФТ

Здесь простым языком раскрыто понятие криптовалюты, а также подробно описано, что такое биткоин. В публикации можно найти всю информацию о биткоине — как он появился, кто был его создателем, какой статус имеет эта криптовалюта, насколько популярен биткоин и много других интересных фактов о нем.

Здесь описаны отличительные черты биткоина, его дизайн — в частности узнаваемые характерные элементы, которые присущи исключительно этой криптовалюте. Несмотря на то, что это виртуальная валюта, она также имеет свой особенный дизайн за счет которого визуально ее можно отличить от ряда других, менее популярных криптовалют.

В статье о биткоинах финансовые эксперты МОФТ подробно рассказывают о всех преимуществах и недостатках этой криптовалюты, а также делятся советами, какими способами новичок может зарабатывать на биткоинах.

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Материал подготовлен: Виктор Маргунов

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