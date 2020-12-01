​Эксперты МОФТ рассказали как работает майнинг ферма

В экспертной статье от МОФТ подробно, а самое главное понятно описано, что такое криптовалюта, что такое майнинг и какие его основные цели. Здесь Вы сможете ознакомиться с такими понятиями, как майнинговая ферма, изучите виды ферм по добыче криптовалют — их преимущества и недостатки, принцип работы.

Кроме этого, в статье Вы найдете ценную информацию о том, как обустроить собственную майнинг ферму прям у себя дома, что для этого потребуется и какие повлечет за собой затраты времени и энергии. Узнаете, какая окупаемость у майнинг фермы и насколько выгодно иметь небольшую домашнюю ферму по добыче криптовалюты.

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Материал подготовлен: Михаил Пригожин

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