Стартовало девятое ежегодное голосование Traders Union Awards 2020!

Голосование будет идти в течение месяца и продлится до 16:00 по МСК 30-го декабря 2020 года. Спустя несколько дней после его завершения, до 10-го января 2021 года, будут оглашены результаты голосования и сформированы списки самых популярных компаний в 2020 году в каждом сегменте.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, Вам достаточно перейти на сайт Премии и оставить свой голос за брокера или компанию, которые по Вашему мнению самые лучшие из всех представленных в той или иной номинации.

Для того, чтобы стать участником голосования и пройти регистрацию в выбранных номинациях, представителям компании нужно подать заявку в этом разделе.

МОФТ, как VIP-партнер Премии, приглашает всех принять участие в голосовании на сайте Traders Union Awards для того, чтобы вместе сформировать списки самых лучших брокеров 2020 года!

Материал подготовил: Виктор Маргунов

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