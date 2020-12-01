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Стартовало девятое ежегодное голосование Traders Union Awards 2020!
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Стартовало девятое ежегодное голосование Traders Union Awards 2020!

МОФТ, как VIP-партнер Премии, приглашает всех принять участие в голосовании на сайте Traders Union Awards
На сайте Премии Traders Union Awards сегодня в 10:00 по МСК стартовало ежегодное голосование, по итогам которого будут определены списки лучших Форекс и Фондовых брокеров, брокеров бинарных опционов, криптовалютных бирж, обучающих проектов и он-лайн порталов для трейдеров.

Голосование будет идти в течение месяца и продлится до 16:00 по МСК 30-го декабря 2020 года. Спустя несколько дней после его завершения, до 10-го января 2021 года, будут оглашены результаты голосования и сформированы списки самых популярных компаний в 2020 году в каждом сегменте.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, Вам достаточно перейти на сайт Премии и оставить свой голос за брокера или компанию, которые по Вашему мнению самые лучшие из всех представленных в той или иной номинации.

Для того, чтобы стать участником голосования и пройти регистрацию в выбранных номинациях, представителям компании нужно подать заявку в этом разделе.

Официальные спонсоры Traders Union Awards 2020: RoboForex, EXNESS, Forex4you. 

МОФТ, как VIP-партнер Премии, приглашает всех принять участие в голосовании на сайте Traders Union Awards для того, чтобы вместе сформировать списки самых лучших брокеров 2020 года! 

Материал подготовил: Виктор Маргунов



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вторник 01.12.2020 | 14:11
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