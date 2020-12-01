Помогите детям-сиротам вместе с Global Giving и Forex Club

И вот тут нужна ваша помощь! Благодаря пожертвованиям таких людей, как вы, фонд сможет продолжать свою ценную деятельность. В этой связи мы рады сообщить, что краудфандинговая платформа Global Giving увеличит все пожертвования, сделанные в фонд «Измени одну жизнь» 1 декабря 2020 года в рамках проекта #GivingTuesday! При общей сумме бонусов в 1 млн долларов, это будет крупнейшая акция от Global Giving на сегодняшний день.

Организация «Измени одну жизнь» помогает создавать и публиковать видеосюжеты о детях-сиротах по всей Украине. Это помогает раскрыть личность каждого ребёнка и повысить его шансы на усыновление. Сегодня в Украине насчитывается боле 7000 детей-сирот. К сожалению, люди неохотно принимают детей из интернатов. Основные причины – проблемы со здоровьем у детей и недостаточная информация о государственных базах данных о сиротах.

С помощью ваших щедрых пожертвований фонд «Измени одну жизнь» сможет сделать видеосюжеты о каждом ребёнке. В этих сюжетах дети смогут рассказать о себе, своих увлечениях, а также выразить надежду на встречу с новыми семьями, которые хотят усыновить или удочерить ребёнка. Затем видеоролики будут распространены через социальные платформы, СМИ и специальные организации, чтобы ускорить процесс соединения детей с новыми любящими родителями.

Видео организации «Измени одну жизнь» помогут привлечь внимание общественности к детям-сиротам и избавить общество от предубеждений по отношению к ним. Конечной целью фонда является изменение общего отношения людей к вопросу усыновления и привлечение дополнительной поддержки.

Благодаря проекту GivingTuesday, сейчас самое время для пожертвований в пользу этой уникальной организации. Внесите свой посильный вклад в этот вторник, 1 декабря, и помогите изменить больше, чем одну жизнь!

Источник: Forex Club

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