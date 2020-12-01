Встреча ОПЕК+ пройдет 3 декабря

На планируемой встрече члены ОПЕК намерены рассмотреть будущие квоты на добычу углеводородов. Один из участников встречи, представитель Ирана, заявил, что обсуждение вопросов делегатами ОПЕК продолжалось несколько часов, но договоренности не были достигнуты. При том, что картель не имеет особых проблем, хотя многие представители ОПЕК указывали на несоблюдение договоренностей.

Сирийское арабское информационное агентство Sana цитирует заявление министра Ирака:" Новые сроки по лимитированию добычи углеводородов на 7,7 млн б/с рассмотрены, но прийти к согласию пока не удалось".

С. Аравия намерена покинуть занимаемый пост сопредседателя JMMC, мониторингового комитета ОПЕК+, пишет Bloomberg.

Министерский мониторинговый комитет после согласования договоренностей по квотам на добычу углеводородов контролирует исполнение договоренностей всеми участниками встречи, а также анализирует мировой энергетический рынок и предоставляет рекомендации по его нормализации.

На данный момент в состав мониторингового комитета входят 14 государств.

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