МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Встреча ОПЕК+ пройдет 3 декабря
logo

Встреча ОПЕК+ пройдет 3 декабря

На планируемой встрече члены ОПЕК намерены рассмотреть будущие квоты на добычу углеводородов
Дату встречу ОПЕК+ перенесено на 3 декабря, делегатам требуются более глубокие предварительные договоренности, пишет Интерфакс.

На планируемой встрече члены ОПЕК намерены рассмотреть будущие квоты на добычу углеводородов. Один из участников встречи, представитель Ирана, заявил, что обсуждение вопросов делегатами ОПЕК продолжалось несколько часов, но договоренности не были достигнуты. При том, что картель не имеет особых проблем, хотя многие представители ОПЕК указывали на несоблюдение договоренностей.

Сирийское арабское информационное агентство Sana цитирует заявление министра Ирака:" Новые сроки по лимитированию добычи углеводородов на 7,7 млн б/с рассмотрены, но прийти к согласию пока не удалось".

С. Аравия намерена покинуть занимаемый пост сопредседателя JMMC, мониторингового комитета ОПЕК+, пишет Bloomberg. 

Министерский мониторинговый комитет после согласования договоренностей по квотам на добычу углеводородов контролирует исполнение договоренностей всеми участниками встречи, а также анализирует мировой энергетический рынок и предоставляет рекомендации по его нормализации. 

На данный момент в состав мониторингового комитета входят 14 государств.



Читайте также: В июле страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 95%

вторник 01.12.2020 | 08:35
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • 30 ноября члены ОПЕК+ намерены обсудить дальнейшие действия организации
    Россия поборется за дорогую нефть с США

    Россия совместно с другими участниками ОПЕК+ намерены побороться с США за более дорогую нефть на мировом рынке. Так, 30 ноября члены ОПЕК+ намерены обсудить

    понедельник, 30.11.2020 | 18:25
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
  • О необходимости длительного локдауна ранее неоднократно заявлял А. Аваков
    Украина введет жесткий карантин с 23 декабря

    ​Украинские власти снова намерены закрыть страну на жесткий карантин ввиду массового распространения коронавируса. Ранее введенные карантинные цветовые зоны

    понедельник, 30.11.2020 | 18:11
    Политические новости
  • В настоящее время общий размер молдавского долга составляет 7,5 млрд долларов
    Молдавия отказалась возвращать имеющийся долг за газ перед РФ

    ​​Президент Молдавии М. Санду отказалась возвращать имеющийся долг страны за газ, который накопился перед Россией. Долг образовался из-за потребителей

    понедельник, 30.11.2020 | 17:44
    Новости рынка нефти, газа и драгметаллов
Читать новости раздела
Экономика
  • США не пытались исправить недостатки в работе компании, как уверяли официальные лица изначально
    США намеренно ограничили бизнес Huawei

    ​Глава и основатель компании Huawei заявил, что США намеренно сделали все, чтобы уничтожить концерн.Он также отметил, что США не пытались исправить недостатки в

    понедельник, 30.11.2020 | 09:34
    Телеком
  • Российские СМИ призывают создавать собственные каналы на российских аналогах YouTube
    Роскомнадзор попросил создать аналог YouTube

    Роскомнадзор попросил ведущие IT-компании страны создать и всячески популяризировать отечественные видеохостинги. Данное заявление было опубликовано на сайте

    воскресенье, 29.11.2020 | 16:13
    Наука и IT
  • Три известных на мировом рынке китайских производителей – Nio, XPeng и Li Auto – не приносят прибыли
    На рынке электрокаров наблюдается растущий пузырь

    ​На рынке производства электрокаров аналитики заметили признаки появления финансового пузыря. Так, рыночная стоимость Tesla превысила 540 млрд долларов. Такая

    воскресенье, 29.11.2020 | 14:48
    Транспорт
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok