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Россия поборется за дорогую нефть с США
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Россия поборется за дорогую нефть с США

30 ноября члены ОПЕК+ намерены обсудить дальнейшие действия организации
Россия совместно с другими участниками ОПЕК+ намерены побороться с США за более дорогую нефть на мировом рынке. 

Так, 30 ноября члены ОПЕК+ намерены обсудить дальнейшие действия организации. Многие аналитики полагают, что сегодня основные мировые производители, включая Россию и Саудовскую Аравию, должны сохранять ограничения на добычу, о которых говорилось в апреле.

Ключевым поводом для этого  могут стать новости о том, что спрос на нефть в мире растет на фоне успешных испытаний вакцины от коронавируса. Так, в ноябре уже два препарата прошли тесты и показали хорошие результаты. Это дает основания считать, что экономика в скором времени восстановится и вместе с ней вырастет потребность в топливе.

Такая ситуация может заставить активизироваться США, где добывается сланцевая нефть, себестоимость которой выше чем у обычной. Добыча сланцевой нефти рентабельна в случае роста цен на нефть. Это приведет к новому падению котировок и увеличению предложения. Таким образом, ОПЕК+ будет выгодно держать добычу на прежнему заниженном уровне.

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понедельник 30.11.2020 | 18:25
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