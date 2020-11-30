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Bloomberg: развивающиеся рынки имеют высокий потенциал роста
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Bloomberg: развивающиеся рынки имеют высокий потенциал роста

Рост emerging markets прогнозируют и Goldman Sachs с JPMorgan
Фондовые игроки, ориентированные на рынки emerging markets, в следующем году могут сорвать неплохой куш из-за создания на финансовом рынке "экономики Златовласки", пишет Bloomberg.

"Экономика Златовласки" представляет собой комбинацию умеренного роста экономики с очень низкой инфляцией. Главными особенностями "экономики Златовласки" является снижение безработицы, рост стоимости финансовых активов, маленькие процентные ставки, стабильный рост ВВП и снижение роста инфляции. 

Согласно данным агентства Bloomberg, бумаги и финансовые активы развивающихся стран проявляют уверенную динамику роста на фоне денежно-кредитной политики главных финансовых регуляторов этих стран, скорых сроках иммунизации населения, а также итогов президентских выборов в Соединенных Штатах. 

Эксперты Deutsche Bank сообщают, что при таком развитии событий рынки ЕМ имеют "огромные возможности циклического восстановления". Рост emerging markets прогнозируют и Goldman Sachs с JPMorgan. Они ожидают, что в скором времени валютный индикатор MSCI вырастет до рекордных показателей за два года.

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понедельник 30.11.2020 | 18:00
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