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Украина введет жесткий карантин с 23 декабря
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Украина введет жесткий карантин с 23 декабря

О необходимости длительного локдауна ранее неоднократно заявлял А. Аваков
​Украинские власти снова намерены закрыть страну на жесткий карантин ввиду массового распространения коронавируса. Ранее введенные карантинные цветовые зоны отменили и ввели единую для всей страны зону.

Дата будущего локдауна уже полностью согласована. Ограничения планируется ввести более чем на три недели, с 23 декабря до 15 января. В Кабмине обсуждали несколько вариантов, включая двухнедельный локдаун, но данное предложение отклонили.

Также речь шла о, так называемом, «интеллектуальном карантине». Это означает, что власти страны намерены оперативно реагировать на все изменения ситуации с пандемией, а также изменять ограничительные меры и меры поддержки населения.

О необходимости длительного локдауна ранее неоднократно заявлял А. Аваков. Введение карантина «выходного дня» не особо спасло ситуацию. 26 ноября в стране зафиксировали более 15 тысяч заболевших граждан. В общей сложности, за период пандемии в Украине заразилось более 700 тысяч человек.

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понедельник 30.11.2020 | 18:11
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