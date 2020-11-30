Молдавия отказалась возвращать имеющийся долг за газ перед РФ

В настоящее время общий размер молдавского долга составляет 7,5 млрд долларов. При этом, у потребителей с правого берега Днестра практически нет никакой задолженности перед «Газпромом». По словам М. Санду, текущая ситуация с долгом на газ превращается в большую проблему, которую необходимо решать.

После победы М. Санду на выборах, она приняла решение не признавать долг Кишинева за поставки российского газа в Приднестровье. По ее словам, этот долг ложится на плечи властей Приднестровья и, фактически, никто не спрашивал о том, хочет ли Молдавия получать этот газ или нет.

Согласно данным отчета «Газпрома», ранее был удовлетворен иск с «Молдовагаз» более 246 млн долларов. Данные средства должны будут пойти на погашение долга за газ, поставленный в 2017 году. В то же время отмечается рост долга Молдавии из-за неплатежеспособности жителей Приднестровья.

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