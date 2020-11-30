​Интересные факты финансового мира от МОФТ — Самые дорогие металлы в мире

Здесь Вы найдете интересные факты о появлении этих металлов, их физических и химических свойствах, о том, какими способами их можно добывать, для чего они используются в промышленности и повседневности, какую ценность имеют на финансовом рынке.

Среди наименований этих металлов Вы наверняка найдете знакомые названия, такие как серебро, золото и платина — всем известные драгоценные металлы, с помощью которых можно зарабатывать крупные суммы, инвестируя в них деньги, в том числе и на рынке Форекс. Также сможете узнать о металлах, которые недоступны для инвестиций и которые невозможно приобрести на финансовом рынке.

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Материал подготовил: Михаил Пригожин

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