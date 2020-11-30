​В МОФТ собрали все отзывы о Currency.com и составили досье на этого брокера

Дополнительно на странице Currency.com размещен целый раздел с отзывами клиентов этой компании о ее услугах. Здесь можно почитать мнения реальных клиентов Currency.com о ее работе, а также оставить свой отзыв о компании, описав историю своего сотрудничества или претензию к брокеру в специальном окне. Добавленная информация будет проверена специалистами МОФТ, после чего будет опубликована в профиле брокера.

Важно отметить то, что все отзывы претензионного характера перед публикацией проходят не только проверку, но и расследование, потому как специалисты МОФТ заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам Объединения актуальную и правдивую информацию о брокере. Таким образом, абсолютно все трейдеры могут изучать достоверные отзывы о Currency.com, а клиенты МОФТ — получать квалифицированную поддержку и помощь в любой спорной ситуации с брокером.

Кроме этого, в профиле компании можно найти контактные данные Currency.com для связи с ее представителями и открыть торговый счет по реферальной ссылке МОФТ. Для того, чтобы изучать самую актуальную информацию о криптовалютных биржах и Форекс брокерах, присоединяйтесь к МОФТ!

Материал подготовила: Екатерина Фесеева

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