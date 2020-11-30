В Лондоне провели исследование речей политиков-популистов

Изучалась деятельность тех политиков, которых попадают в своей стране под различные критерии популистов. Среди них Б. Нетаньяху, Н. Мадуро. Первый обещает защиту от мигрантов и придерживается скорее правых взглядов, второй – обещает побороть коррупцию со стороны крупных компаний и олигархов.

В. Путина в данный рейтинг не включили, поскольку не считают его популистом, а скорее «харизматичным политиком». Всего в данном исследовании анализируются публичные речи почти 1500 мировых лидеров из 60 государств. Более всего подвержены популизму такие государства как Аргентина, Индонезия, Италия и Эквадор. Также была обнаружена интересная закономерность: популисты чаще всего приходят к власти в период кризиса в стране.

Для популистов характерна политика протекционизма, защита рынка от импорта товаров других стран, мягкая финансовая политика и невысокие пошлины.

Читайте также: Президент США остановил выдачу рабочих виз