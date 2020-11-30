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FreshForex и Альфа-Форекс договорились о сотрудничестве
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FreshForex и Альфа-Форекс договорились о сотрудничестве

Данное решение принято в целях полного соблюдения законодательства РФ
Компания FreshForex заключила партнёрское соглашение с ведущим лицензированным форекс-дилером на территории РФ «Альфа-Форекс», заявил представитель FreshForex

С 30 ноября 2020 года новым клиентам-резидентам РФ, пришедшим на форму регистрации на сайте FreshForex, будет автоматически предложено открыть торговый счёт в компании «Альфа-Форекс».

Данное решение принято в целях полного соблюдения законодательства РФ. Ранее зарегистрированные клиенты FreshForex продолжат обслуживаться в полном объёме.

Хотим поблагодарить Ассоциацию форекс-дилеров (АФД) за помощь, оказанную в процессе переговоров.

Коротко о компании «Альфа-Форекс»:

  • Надёжно. Принадлежность к бренду с безупречной деловой репутацией;
  • Защищено. Лицензия Банка России № 045-14070-020000 от 20.12.2018 без ограничения срока действия;
  • Доступно. Ввод из любых банков России, вывод на любые российские банки;
  • Выгодно. Высокое качество исполнения сделок, счета в трёх валютах (USD, RUB и EUR).
С подробной информацией об Альфа-Форекс можно ознакомиться на сайте www.alfaforex.ru.

Компания FreshForex продолжает активно развивать другие регионы в соответствии со стратегическими целями компании. На данный момент Компания предоставляет доступ к онлайн-трейдингу для клиентов из более чем 150 стран мира и не собирается останавливаться на достигнутом.

Источник: FreshForex

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понедельник 30.11.2020 | 15:17
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