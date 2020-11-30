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Газпром отчитался о своих убытках
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Газпром отчитался о своих убытках

За минувшие девять месяцев прибыль от газовых поставок в Европу снизилась на 40%
​Чистые потери прибыли «Газпрома» согласно МСФО составили более 202 млрд рублей. Для сравнения прибыль составила 1,107 трлн рублей, зафиксированных годом ранее.

За минувшие девять месяцев прибыль от газовых поставок в Европу снизилась на 40%. Такой спад объясняется падением средних ценовых показателей и значительным снижением объемов продаж. Об этом говорится в финансовом отчете компании.Показатель общей выручки снизился на 25%, а показатель чистого убытка, который приходится на акционеров, достиг отметки 218 млрд рублей.

Согласно российскому стандарту отчетности (РСБУ), газодобывающая компания понесла 592,15 млрд рублей убытков и 434, 94 млрд рублей дохода за такой же период минувшего года.

Ранее представители «Газпрома» отмечали, что планируют сэкономить несколько десятков миллиардов рублей на строительстве газопровода «Сила Сибири».для поставок в Китай. В данный проект хотят сократить инвестиции, но при этом усилить вложения в развитие транспорных возможностей на северо-западе страны..

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понедельник 30.11.2020 | 14:23
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