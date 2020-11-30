М.Санду потребовала вывести российские войска из Приднестровья

Взамен российского контингента планируется разместить наблюдательную миссию ОБСЕ, поскольку угрозы того что в Приднестровье снова начнутся боевые действия, нет. Опасность могут представлять склады изъятого ранее вооружения, которое охраняют российские войска.

В настоящее время между странами нет никаких договоренностей касательно размещения группы войск и складов. Ранее С. Шойгу также говорил о том, что вооружение необходимо вывезти и утилизировать.

Данное предложение он озвучит в прошлом году в ходе своего визита в Молдавию. После этого власти страны заявили о готовности России обеспечить утилизацию 20 тысяч тонн боеприпасов.

Напомним, что Приднестровская Молдавская Республика решила объявить о своей независимости в 1990 году после ряда вооруженных столкновений с правительственными войсками. Боевые действия завершились после того как в 1992 году в регион вошли российские миротворцы.

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