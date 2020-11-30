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Вице-президент РФ сообщил о реформе российской экономики
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Вице-президент РФ сообщил о реформе российской экономики

Власти страны намерены запустить уже ранее разработанную систему мониторинга достижений по установленным национальным целям развития экономики России
​Вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Д. Григоренко сообщил о некоторых ключевых деталях глобальной реформы российской экономики, которую планируется реализовать в ближайшие несколько лет с учетом большинства существующих институтов развития.

В то же время власти страны намерены запустить уже ранее разработанную систему мониторинга достижений по установленным национальным целям развития экономики России.

Экспертная оценка будет проводиться по нескольким ключевым параметрам эффективности (KPI). Данная система позволяет проводить качественный мониторинг результатов работы. Большая часть KPI будет определена в следующем году, а реформу можно будет считать полностью завершенной после того, как эти параметры будут внедрены непосредственно в сам институты развития.Реформирование самих институтов также будет производиться в следующем году. 

Планируется ликвидировать восемь структур, функции которых будут перераспределены между новыми структурами и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.

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понедельник 30.11.2020 | 13:41
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