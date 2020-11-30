Руководитель Токийской фондовой биржи уходит в отставку

Целый месяц проверяющие от Минфина Японии осуществляли проверки и проводили расследование на Токийской фондовой площадке, которая в первый день октября из-за технических проблем остановила свою торговую и финансовую деятельность на двадцать четыре часа. Прекращение работы площадки 1 октября 2020 года стало крупнейшим за 20 лет после введения в эксплуатацию компьютеризированной системы совершения сделок. Система была разработана и установлена компанией Fujitsu в 1999 году и была усовершенствована в 2019 году.

Нарушения в работе системы отмечались и ранее, так в 2005 году и в следующем за ним из-за технических сбоев останавливались торги на некоторое время.

Токийская фондовая биржа является одной из крупнейших в мире с оборотом сделок за сутки в 3 трлн иен. Власти Японии планируют увеличить и расширить возможности фондовой биржи на мировой финансовой "арене". Для этого на площадке будут создаваться все условия по привлечению зарубежных инвесторов и международных финансовых игроков. Поэтому правительство страны тщательно следит за всеми процессами, происходящими на торговой площадке, сообщает агентство.

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