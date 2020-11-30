Нефть марки Brent снизилась до $47,6

Котировки фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе на товарной бирже ICE Futures к 8:14 мск снизились до 47,6 долларов за барр. Падение нефти марки Brent, по отношению к вчерашним торгам, составило 1,2%.

Котировки фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в январе на товарной бирже NYMEX, к данному часу находятся на уровне 44,91 долларов за барр. Падение нефти марки WTI, по отношению к данным вчерашней сессии, составило 1,36%.

Общее мнение стран, входящих в картель ОПЕК, — не увеличивать добычу углеводородов с начала следующего года. Основное решение — оставить квоты на прежнем уровне с постепенным наращиванием нефтедобычи. При этом срок, с которого начнется увеличение добычи "черного золота", и является предметом спора.

29 числа объединенная министерская комиссия мониторинга на незапланированном собрании так и не пришла к единому мнению.

"Главным фактором, влияющем на стоимость нефти, сейчас является неопределенность по квотам нефтедобычи с первых чисел нового года", - заявляет аналитик DailyFX.

Фондовые игроки давно наблюдают за возможными событиями развития встречи ОПЕК, и разногласия в принятии решения могут увеличить стоимость углеводородов, — добавил аналитик.

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