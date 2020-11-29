США не смогут помешать строительству Северного потока-2

Полного прекращения процесса не получится, и рано или поздно трубопровод будет завершен и запущен.

Сейчас «Поток» столкнулся с несколькими серьезными проблемами, среди которых необходимость поиска трубоукладчика, оформление страховки и получения сертификата о соответствии нормам безопасности ЕС.

Есть шансы, что строительство может быть завершено до лета 2021 года, но постоянно ужесточающиеся санкции могут увеличить сроки строительства на неопределенное время. США усиливает давление именно на выше обозначенные проблемы и делает их разрешение довольно сложным. Так, к примеру, вводит санкции против страховых компаний, которые работают с компанией-строителем «Северного потока-2».

В самой cтраховой компании Zurich Insurance Group уверены, что работают исключительно в рамках действующего страхового законодательства и никак не нарушают закон.

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