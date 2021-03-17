Финансы: QIWI тестирует бесконтактные платежи

Данная технология позволяет использовать смартфон с ОС Android в качестве терминала для бесконтактного приема денег с бесконтактных банковских карт либо устройств с поддержкой Google Pay или Apple Pay.

Данная информация сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Для того чтобы подключить данную опцию в приложении QIWI Кошелька, нужно перейти в раздел «Пополнить» и включить опцию «Бесконтактно через tap2gо». После этого нужно единоразово пройти процедур регистрации на данном сервисе.

В результате этого в приложении появится возможность делать пополнения счета в одно касание, просто приложив устройство к другому смартфону.

Данное решение доступно пока что ограниченному кругу пользователей, выбранных случайным образом. Через два месяца компания планирует расширить действие новой функции на всех пользователей. Для работы приложения требуется минимум 7 версия Android и наличие NFC-модуля.

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