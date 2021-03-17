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Инвестиции: Visa намерена реализовать поддержку стейблкоинов
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Инвестиции: Visa намерена реализовать поддержку стейблкоинов

Глава компании отметил большой потенциал становления криптовалют в качестве платежного средства, прежде всего в странах с развивающейся экономикой
​Компания Visa поставила перед собой цель использовать возможности, связанные с новыми технологиями и способами перевода средств. Об этом заявил глава компании А. Келли.

Visa придерживается в своей политике многосторонней стратегии, которая включает в себя использование биткоина и другие криптовалюты, а также обеспеченные фиатной валютой токены и стейблкоины.

Глава компании отметил большой потенциал становления криптовалют в качестве платежного средства, прежде всего в странах с развивающейся экономикой. В декабре 2020 года Visa подключила свою глобальную сеть к USDC. В дальнейшем планируется осуществить выпуск карты, при помощике которой продавцы смогут принимать стейблкоин в качестве оплаты напрямую.

Подобную стратегию ведения бизнес реализует и Mastercard, котоаря планирует начать принмать платежи в цифровых валютых без поддержки эмитентов криптовалютных карт или процессинга. Однако в Mastercard сомневаются в пригодности биткоина в качестве средства для платежей.

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среда 17.03.2021 | 22:35
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