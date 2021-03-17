Финансовый рынок: Еврокомиссар положительно отозвался о российской вакцине

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он отметил, что вакцина хорошая, потому что в России – хорошие ученые и у него нет причин в этом сомневаться. По его словам, сегодня портфель вакцин в ЕС довольно обширен и включает как минимум четыре препарата. Т. Бретон выразил надежду, что вскоре таких препаратов станет пять. Однако он не уточнил о какой именно вакцине идет речь.

По его словам, в Еврокомиссию поступает много обращений касательно того чтобы упростить производство вакцины из России на территории Евросоюза. Практически все мощности сейчас используются для тех препаратов, которые уже были утверждены.Ранее сообщалось, что EMA может утвердить Спутник V не раньше мая.

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