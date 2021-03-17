Финансы: Alibaba начнет сотрудничество с Tencent

Alibaba и Tencent давно блокируют услуги друг друга на своих платформах. Теперь же, по сообщению экспертов, Alibaba планирует установить приложение Taobao Deals lite на WeChat Tencent и уже пригласила к участию несколько продавцов. Продажа через платформу WeChat означает, что продавцы теперь смогут принимать платежи, сделанные через WeChat Pay,что ранее было под запретом на торговых площадках Alibaba.

Tencent придется утвердить список любых платформ для приложений, обычно известных как мини-программы, и неясно, будет ли компания делать это с приложением Taobao Deals lite. Более миллиарда человек используют WeChat, который эволюционировал не только в чате, но и в услугах такси, покупках в Интернете и платежах на своей платформе. Представители Alibaba и Tencent не сразу ответили на запросы о комментариях.

Этот шаг подтверждает, что политика Пекина по ограничению монополий начинает действовать. Антимонопольный орган Китая считает контроль и регулирование деятельности интернет-компаний своим основным приоритетом, подталкивая монополистские альянсы, вытесняющие более мелких конкурентов, к принудительным эксклюзивным соглашениям и лояльному ценообразованию. Президент Си Цзиньпин в понедельник призвал к усилению надзора за «платформенной» экономикой, сигнализируя о том, что Пекин готовится усилить свою кампанию против технологических гигантов.

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