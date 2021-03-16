Инвестиции: Компания DiDi намерена стать конкурентом Яндекс.Такси

Он отмечает, что количество городов, где будет работать сервис превысит сотню. В настоящее время их 16. В ближайшем будущем сервис будет запущен в городах-миллиониках.

Стоит отметить, что DiDi не планирует работать в Москве и Санкт-Петербурге. Компания начала работу в России с 2020 года, в Казани. С тех пор данный сервис был запущен в нескольких крупных городах России, среди которых Белгород, Брянск, Владимир, Ижевск, Оренбург.

Владельцем российского филиала является китайская компания DiDi Chuxing. В 2016 году в нее вложил средства Российский фонд прямых инвестиций, но его доля в данной компании не раскрывается.

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