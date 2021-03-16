Финансы: ЕС начал расследование против Google

Помимо этого было упомянуто о расследованиях против работы магазина приложений Apple, компании Facebook и Amazon. Касательно последней было сказано, что расследование посвящено тому, как контроль данных продавцов может позволить компании существенно сократить свои риски розничной торговли.

В январе регуляторы собрали информацию по работе Google в сфере рекламных технологий. ЕС изучает практики компании с 2019 года и теперь смогла расширить данные рамки для того чтобы проанализировать планы Google по прекращению пользования файлами Сookie, на что раньше было много жалоб.

М. Вестагер отметила, что проявляет интерес к рекламному бизнесу Google и старается полностью понять его и помочь людям, которые недовольны его функционированием.

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